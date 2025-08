Leopoldo Mastelloni colpito da un ictus: è ricoverato in ospedale a Roma

Leopoldo Mastelloni è stato ricoverato a Roma dopo esser stato colpito da un ictus. Lo ha scritto lui stesso in un post sulla sua pagina Facebook. “Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero non è una fake news ma una vera e drammatica news – ha scritto l’attore e cantante napoletano, che ha compiuto qualche settimana fa 80 anni – Spero che con l’aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio bene, con grande affetto Leopoldo”.