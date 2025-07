Ricky Gervais a Milano al forum oggi 24 luglio 2025

Ricky Gervais arriva per la prima volta in Italia. Dopo anni di richieste da parte del pubblico italiano, il celebre comico britannico annuncia il suo attesissimo debutto nel nostro Paese con un’unica imperdibile data oggi, 24 luglio 2025, all’Unipol Forum di Milano. Lo show avrà inizio alle 19:30 in punto.

Non solo si tratta del primo spettacolo di sempre di Gervais in Italia, ma anche di un evento che segna una svolta storica per la stand-up comedy internazionale: per la prima volta uno spettacolo di questo genere non si terrà in un teatro, ma in una vera e propria arena, a dimostrazione del fenomenale successo del comico e dell’enorme richiesta da parte del pubblico.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita su ticketone: al momento della stesura di questo articolo sono ancora disponibili biglietti nei settori numerati 3 a 103,5 euro e 1 a 149,5 euro.

Chi è Ricky Gervais

Ricky Gervais, nato il 25 giugno 1961 a Reading, è uno dei comici più influenti e controversi della scena internazionale. Creatore della rivoluzionaria serie “The Office”, che ha ridefinito la comicità televisiva, ha conquistato il mondo con il suo umorismo tagliente in serie come “Extras”, “Derek” e “After Life”.

Gervais torna ora con “Mortality”, un monologo che affronta con il suo tipico sarcasmo temi come la vita, la morte e l’ipocrisia della società contemporanea. Lo show ha già registrato sold out nelle principali città europee e americane, e ora arriva finalmente anche in Italia.

I precedenti special di Ricky Gervais su Netflix

Per chi volesse prepararsi all’evento, sono disponibili su Netflix i suoi spettacoli di stand-up comedy più celebri: