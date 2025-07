Between Music&Arts Festival, danza e live tra preziosi mosaici

Dal 22 al 27 luglio ‘Between Music&Arts Festival!’ animerà uno dei siti Unesco della Sicilia centrale con musica, arti visive, cinema, performance di danza, presentazioni e talk. Il 22 luglio si terrà l’inaugurazione alla Villa Romana del Casale con Esposizione ‘La notte di Gustavo Aceves’. Alle 19 conferenza di inaugurazione, alle 20 ‘Dance Between Sport’ performance della compagnia di danza Naturalis Labor, alle 21 concerto di apertura con Omar Sosa e Paolo Fresu in ‘Food’.

Evento speciale, illuminazione e visita notturna in anteprima mondiale: i nuovi scavi che hanno portato alla luce preziosi mosaici della Villa Romana del Casale.Dal 22 al 27 luglio diverse forme d’arte dialogheranno con la bellezza senza tempo dei siti archeologici, come la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone e l’area archeologica di Sofiana a Mazzarino, e di strutture storiche come Palazzo Trigona, la Pinacoteca comunale e l’ex convento di Sant’Anna di Piazza Armerina. Diventando, così, scenari d’eccezione per concerti, performance, esposizioni, proiezioni e incontri.