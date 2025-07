Il presidente delle Marche: "Disponibili se ci sarà l'opportunità"

“La Regione Marche è disponibile e cercheremo di fare qualsiasi cosa, qualora si verificasse questo tipo di opportunità, per far sì che le Marche possano diventare il nuovo palcoscenico di un Festival che è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”. Lo ha detto a margine del Consiglio regionale il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in merito alla notizia per cui anche la città balneare di Senigallia (Ancona) sarebbe attenzionata dalla Rai come possibile località per l’edizione 2027 del Festival della canzone italiana, tradizionalmente in scena a Sanremo.

Acquaroli, oltre alla centralità della regione, ha anche riconosciuto le possibilità collegate all’evento, sia dal punto di vista turistico che da quello economico, per tutto il territorio.

