Foto AP/Martin Meissner

Quinto Lucio Corsi, che si esibisce con i sottotitoli

L’Eurovision 2025 va all’Austria con la canzone ‘Wasted Love’ presentata da JJ. Alle due conduttrici delle semifinali si unisce Michelle Hunziker, che saluta il pubblico italiano e accenna anche ‘Volare’ per invitare a votare il pubblico, oltre a chiamare perfino una ‘ola’ da stadio.

Tante le esibizioni degne di nota, dall’austriaco con una voce straordinaria e il suo ‘Wasted Love’, alla finlandese Erika Vikman che provoca con il suo brano ‘Ich Komme’, o la maltese Miriana Conte che fa ballare il pubblico con la sua ‘Serving’, come Gabry Ponte, in gara per San Marino con ‘Tutta l’Italia’, che però si classifica all’ultimo posto. Applausi anche per l’ironica ‘Espresso macchiato‘ dell’estone Tommy Cash, che al termine si commuove. Intensa esibizione di Lucio Corsi, che si classifica quinto, e sceglie di farsi sottotitolare in inglese in modo che il messaggio della sua canzone ‘Volevo essere un duro’ possa arrivare a tutti. Al momento della votazione dei singoli Paesi, per l’Italia la sorpresa è Topo Gigio, che comunica personalmente i risultati del voto italiano.

