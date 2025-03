La "Marilyn Monroe latina" aveva 58 anni. Gli investigatori indagano sulle cause del decesso

È morta Cindyana Santangelo, l’attrice soprannominata la “Marilyn Monroe latina”. Secondo quanto riportato dal sito di gossip TMZ, la 58enne è deceduta lunedì pomeriggio in un ospedale della California dove era stata portata d’urgenza dalla sua casa di Malibu.

Le cause della morte

Cindyana Santangelo recentemente avrebbe ricevuto iniezioni di prodotti cosmetici nella sua abitazione. La causa della morte, tuttavia, non è ancora chiara e gli investigatori stanno aspettando i risultati dell’autopsia.

La carriera di Cindyana Santangelo

Quanto alla sua carriera televisiva, ha avuto un ruolo in ‘Married With Children’ e ha fatto apparizioni in ‘CSI: Miami’ e ‘ER’. Sul grande schermo, è apparsa in ‘Hollywood Homicide’ con Harrison Ford e Josh Hartnett e ha preso parte anche a diversi video musicali tra cui ‘Bust a Move’, brano di Young MC del 1989.