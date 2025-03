“Quando stavo con Strehler, lui era un genio ma era povero. Lui viveva con la madre, io coi miei, andavamo in camporella”. Così Ornella Vanoni a Che tempo che fa sul Nove, ospite di Fabio Fazio. “Vediamo un riccio, lui lo prende e dice lo chiamerò Spiridione. Poi mi racconta che aveva un boxer che era totalmente cretino secondo lui, che inseguiva il riccio, ma il riccio si faceva su a palla e nessuno dormiva più. Un giorno salgo in macchina e sento pungere il sedere e dico ‘Come mai?’. ‘Ah io non ce lo ho messo’. Io gli ho creduto ma… Bugiardo”.

