“Da apprezzare che questa volta non abbiamo visto uomini con la gonna”. Così Camelia Mihailescu, moglie dell’eurodeputato Roberto Vannacci, all’uscita dal teatro Ariston al termine della terza serata del Festival. Affermazione condivisa dall’eurodeputato leghista, che afferma: “Anche io lo apprezzo, ma solo per una questione di tradizione e cultura, perché un uomo con la gonna in Scozia ci sta benissimo, a Sanremo no”.

Sul Festival Vannacci ha commentato: “Una bellissima serata, difficile dire chi mi è piaciuto di più, poi per me è una prima. Non lo seguo quasi mai, quelli passati non li ho seguiti, quello di stasera è stato un bellissimo spettacolo. Mi ha invitato ‘Incontro Sanremo’ (‘Sanremo incontra’, ndr), su questo non c’era nulla da chiarire. La politica con lo spettacolo non c’entra, quando si cerca di sdoganare tematiche politiche durante uno spettacolo non è il caso. Se un monologo è di poesia va bene, se ha uno sfondo politico, o sociale, o scottante in uno spettacolo di varietà si potrebbe evitare”, ha concluso il generale.

