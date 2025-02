Promosse le scarpe di Bennato con il marchio coperto e uno sportivo Amadeus. Non convincono Katia Follesa ed Elettra Lamborghini

Chiusa anche la terza serata di Sanremo 2025, ecco una carrellata dei momenti top e flop andati in scena sul palco dell’Ariston

Top

Amadeus sportivo

Concedere l’onore delle armi è gesto di grande sportività, specie per chi è stato artefice di quella che sino a pochi giorni fa era considerata l’edizione dei record. Amadeus lo ha fatto, esprimendo – secondo quanto risulta a LaPresse – stima e affetto nei confronti di Carlo Conti, ritenendolo autore di un grande Festival. Chapeau.

Sante polemiche

Dopo alcuni giorni di calma piatta il Festival si è acceso tra polemiche sul caso Pengwin, domande sull’opportunità di far gareggiare Fedez considerati i suoi legami con l’ultras milanista Luca Lucci e l’immancabile querelle sul peso delle varie giurie della kermesse. Un tocco di pepe che non guasta, anzi aiuta a tenere alta l’attenzione mediatica sulla manifestazione , anche in termini di audience.

Le scarpe di Bennato

Scongiurato un nuovo caso John Travolta all’Ariston con Edoardo Bennato, primo ospite della terza serata, che ha sapientemente coperto il simbolo della nota marca di scarpe con cui è salito sul palco. E alla fine sono state davvero ‘Solo Canzonette’.

Flop

‘Montagne Verdi’ a Roccaraso

L’espressione perplessa di Rocco Hunt parla da sola. Durante lo show di Cattelan di martedì sera è stata eseguita una versione ironica di ‘Montagne verdi’ riadattata sul caso di Roccaraso, presa d’assalto nelle scorse settimane da decine di turisti campani chiamati nella località sciistica abruzzese dall’influencer Rita De Crescenzo. Il rapper, presente in trasmissione, non ha proprio gradito, come è facile capire da alcune foto pubblicate dagli utenti sui social. “Sono rimasto un po’ spiazzato”, ha poi scritto sui social.

‘Sposerò Simon Le Bon’

Ok è stato un tormentone degli anni 80 ma la scelta di far vestire Katia Follesa con abito da sposa e tenendo un cartello con il celebre slogan per il frontman dei Duran Duran è sembrata abbastanza scontata e forzata. Lo stesso Le Bon non è sembrato proprio a suo agio, anche se poi ha deciso di baciare la co-conduttrice.

Lamborghini verde

Terzo cambio d’abito discutibile per Elettra Lamborghini che si presenta con una sorta di vestito da sposa sul verde, che lascia intravedere il corpo in trasparenza, con tanto di velo e ricami bucolici. Una scelta cromatica che cozza con la scenografia dell’Ariston risultando un pugno in un occhio.

