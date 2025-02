Vola in testa Serena Brancale, rimonta di Achille Lauro, Lucio Corsi scende al secondo posto. Terza Marcella Bella

Archiviata la seconda serata del Festival di Sanremo è tempo di calcoli per gli appassionati del FantaSanremo, il fantasy game associato alla Kermesse canora che impazza su web e social. Balza in testa alla classifica Serena Brancale che conquista ben 170 punti spodestando Lucio Corsi che aveva chiuso la prima serata in testa. La cantante barese ha portato a casa ben 40 punti Bonus Extra mentre il ‘menestrello toscano’ ha avuto 20 punti per essere entrato di nuovo in top5 oltre agli extra legati al cappello e al colore giallo per un totale di 155.

Sul gradino più basso del podio c’è Marcella Bella che si è aggiudicata tutti i Bonus del Dopo Festival. Grande risalita di Achille Lauro che sale in quarta posizione grazie a una serie di bonus e grazie soprattutto alla sua seconda volta nei primi cinque della classifica. Quinto Willie Peyote a 125 punti.

