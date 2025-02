Bianca Balti e Carlo Conti in conferenza stampa

La top model in conferenza stampa alla vigilia della sua partecipazione come co-conduttrice sul palco dell'Ariston

“Quando Carlo mi ha chiamata per il Festival, gli ho detto che non sarei venuta a interpretare il ruolo della malata di cancro. Non perché voglia ignorare il dolore—c’è stato, eccome, in questi mesi—ma perché questa vuole essere una celebrazione della vita. Quando l’ansia mi assale, mi dico: ‘Bianca, sei qui per divertirti’. Dei miei dolori parleremo in un’altra sede.”

Bianca Balti in conferenza stampa all’Ariston

Così Bianca Balti in conferenza stampa all’Ariston, alla vigilia della sua partecipazione come co-conduttrice della seconda serata del Festival della Canzone Italiana 2025. Insieme a lei, sul palco, ci saranno anche Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

La top model, che nei giorni scorsi aveva rivelato con una storia su Instagram di essere affetta da un tumore ovarico al terzo stadio e di essere attualmente in chemioterapia, ha poi rivolto un pensiero a Carlo Conti: “Grazie ai tuoi occhi, mi sento di valere e di appartenere al palco dell’Ariston stasera”.

“Quegli occhi sono quelli di tutta l’Italia e del mondo”, ha replicato Conti.

