Il rapper: "Mai detto che mi ritiro dal Festival. Dopo Sanremo vorrei fare un tour"

Poche ore prima del suo esordio a Sanremo 2025 Fedez è intervenuto ospite nel podcast ‘Pezzi’.

“Le polemiche? Non posso lamentarmi perché pago un errore gravissimo e mi dispiace che questo errore possa aver danneggiato altre persone vicine a me. Un errore gravissimo. Sono molto preso emotivamente, mi sono aggrappato a un ramo di speranza per riallacciare una relazione a me cara e aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un pozzo”. Dichiarato Fedez.

“Se ho mai pensato di mollare in corso il Festival? Non capisco come sia uscita, io non ho mai comunicato a nessuno di voler rinunciare a Sanremo”, dice il rapper.

“Vi confesso – aggiunge – che in un altro momento della mia vita mi sarei chiuso in casa e sarei caduto nell’oblio dell’autodistruzione per trovare qualcosa di positivo”.

“Piace molto il mio brano, racconta una parte di me molto personale, quando il brano lo senti tuo ed entri nella canzone si percepisce. Perché ‘Bella Stronza’ con Marco Masini nella serata cover? Non ci sono censure, io mi sono inserito con delle frasi ma non abbiamo mai detto dobbiamo togliere del testo perché non pertinente con quello che viviamo oggi. Ho preso le parti più pertinenti con la mia storia. Quindi si tratta di una polemica sterile. Il dopo Sanremo? Vorrei tornare a suonare dal vivo in un tour”.

