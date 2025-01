Gianni Morandi con Luca Barbarossa e Ema Stokholma

Il trio si è esibito in 'Vita' la canzone di Lucio Dalla

Rai Radio2, Gianni Morandi ospite a Radio2 Social Club tra aneddoti e inedite improvvisazioni. Duetta con Claudio Santamaria e Luca Barbarossa su ‘Vita’ e racconta: “Ad Abu Dhabi nessuno mi riconosceva, non so se mi sentivo bene o male. Una volta Lucio Dalla mi lasciò a casa un alano che era alto come lui, poi scoprii che non aveva un cane”.

“Ho una serie di progetti importanti, un bel tour nelle case di riposo, un successo sicuro per me perché tutti conoscono le canzoni di 50, 60 anni fa”, scherza oggi Gianni Morandi a Radio2 Social Club condotto da Luca Barbarossa e con Ema Stokholma. Il cantautore si racconta con la consueta simpatia, tra inedite improvvisazioni, divertenti aneddoti della sua vita musicale e privata, e irresistibili imitazioni, da Mina a Mogol.

“Ho inciso circa 600 canzoni, ma sono tanti anni eh. Però di queste 600, di quelle forti forti ce ne saranno quindici. Tra le più brutte che ho cantato ‘Penelope’, ma c’è di peggio, come Chissà…però”, ride.

“La prima volta che ho cantato davanti a un pubblico era il 10 aprile 1958, ste date me le sono giocate anche al lotto! Avevo i calzoncini corti, mia madre mi aveva fatto un maglioncino nuovo e cantavo ‘Lazzarella’ di Modugno. A me piace molto collaborare con gli altri, durante il mio percorso musicale ho cantato con tutte le cantanti, un sacco di autori hanno scritto per me, anche andandoli a pregare. Ho cercato di avvicinarmi anche a quello che succedeva in quel momento, senza ricordare solo le vecchie cose”, spiega.

E anche nel nuovo disco ‘L’Attrazione’ convivono vecchi e nuovi successi: “Ci sono il passato insieme al presente, pezzi per me importantissimi, ma anche un po’ di cose attuali”, racconta e, sulla nuova versione di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, in cui è accompagnato da ben 13 artisti, spiega: “Per il mio compleanno hanno omaggiato questa canzone che forse è la più significativa che io abbia mai cantato”.

Morandi ricorda quindi un grande amico e collega, Lucio Dalla: “È stato un grandissimo maestro per me. Andavamo a vedere il Bologna, nel 63/64 il 7 giugno vincemmo lo scudetto a Roma nello spareggio con l’Inter. Una data che non dimentico, è Festa Nazionale a Bologna”. “Una volta mi ha mollato un alano”, prosegue “Io abitavo a Roma e mi suona al campanello. Sul vialetto di casa vedo un cane enorme, era alto come lui. E Lucio mi dice ‘Devo andare a Parigi, te lo lascio qui 3 giorni, è bravissimo’. Insieme a Black, il mio cane, facevano razzie tra galline, conigli, persino una capretta che mi aveva regalato Sergio Endrigo. Comunque, dopo 3 giorni non arriva, e non riuscivo a parlargli, quindi chiamo sua mamma Iole a Bologna che mi dice che non sa dove sia. E quando le spiego del cane mi dice ‘Cane? Quale cane? Non ce l’ha mica Lucio il cane’”.

Sempre a proposito di celebri collaborazioni, su Lorenzo Jovanotti rivela: “Mia moglie è una sua fan, all’inizio lo conoscevo ma in modo superficiale. Poi dopo il mio incidente, una sera che ero in ospedale mi ha chiamato e mi ha detto ‘Ho scritto una canzone che si chiama ‘L’allegria’, te la mando, se ti piace magari ti fa bene alla mano, ti tira su il morale’”.

“Recentemente sono stato ad Abu Dhabi c’erano solo 3 o 4 italiani. Non so se mi sentivo bene o male, nessuno mi riconosceva. Cercavo di farmi vedere bene”, scherza Morandi a proposito della sua popolarità e aggiunge: “Sicuramente mi attraversano anche dei momenti di malinconia, ma non li voglio esprimere quando sono in pubblico, la gente se mi vede con la faccia seria mi guarda un po’ così, non se lo aspetta. Fin da ragazzino avevo la voglia di farmi accogliere, e quindi ti presenti così, con il sorriso. Ma in qualche modo è una ricerca di affetto sorridere a una persona”.

