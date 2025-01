Il giornalista dopo le elezioni Usa e l'insediamento di The Donald: "Ha governato per 4 anni e non ho visto catastrofi"

Dopo le elezioni Usa e l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Marco Travaglio sostiene che “sia stato creato terrorismo sul suo arrivo“. Travaglio è l’ospite della nuova puntata del Poretcast, il vodcast condotto da Giacomo Poretti e prodotto da Corax che da quest’anno offrirà agli spettatori un doppio appuntamento settimanale.

La puntata con il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano sarà online domani, sabato 25 gennaio. Quando gli viene chiesto un parere sulle elezioni Usa, Travaglio afferma: “Credo che sia stato creato un tale terrorismo sull’arrivo di Trump che ci siamo dimenticati che ha già governato gli Stati Uniti per quattro anni e non ho visto catastrofi. Anzi, se non avesse sbagliato completamente la linea sul covid, probabilmente non sarebbe stato eletto Biden al posto suo”. E conclude: “Tutto sommato a me da europeo sta meglio che Biden. Non credo crollerà il mondo”. La puntata completa è disponibile da domani su YouTube e sulle principali piattaforme streaming.

