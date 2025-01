La pellicola nelle sale dal 23 gennaio, con la colonna sonora del film interamente interpretata dall'attore statunitense

Da oggi, venerdì 17 gennaio, è in radio il singolo ‘Like a Rolling Stone’, celebre brano di Bob Dylan e interpretato da Timothée Chalamet, ed estratto da ‘A Complete Unknown’, l’omonimo film dedicato a Bob Dylan e che arriverà nelle sale italiane dal 23 gennaio.

La pellicola trae ispirazione dal libro ‘Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica’ di Elijah Wald, edito in Italia da Vallardi. Timothée Chalamet interpreta il leggendario artista, portando sul grande schermo la complessità e il carisma dell’icona musicale. Accanto a lui, l’attrice statunitense Monica Barbaro assume il ruolo di Joan Baez, celebre cantautrice e attivista, nonché figura chiave nella vita di Dylan. Elle Fanning interpreta Sylvie Russo, aggiungendo profondità alla narrazione con un personaggio che riflette importanti dinamiche personali. Edward Norton dà vita a Pete Seeger, icona del folk e sostenitore delle cause sociali, mentre Boyd Holbrook veste i panni di Johnny Cash, un’altra figura simbolo della musica americana.

Chalamet triste e un po’ folle come Dylan

“Essere Bob Dylan è stato un dono, un grande insegnamento per me come attore e come essere umano”, ammette Timmy come lo chiamano i fan, l’ho studiato per più di 5 anni. La mia routine quotidiana prima delle riprese dipendeva dalla scena che dovevo girare. Ricordo di aver impiegato moltissime ore della mia vita alle lezioni di canto e di chitarra. È difficile rivedere in me qualcosa del giovane Bob Dylan, io spero che ci sia perché è un artista straordinario. Io sono triste e un po’ folle come Dylan“. James Mangold, regista nominato agli Academy Award, sottolinea: “Per me c’era un solo modo per realizzare questo film, avere attori che fossero profondamente talentuosi da poter incarnare le personalità di certi artisti. E per fare questo, dovevano essere in grado di cantare le canzoni… Non volevamo sostituire la potenza, la bellezza e la meraviglia di quello che già esiste, ma piuttosto celebrarla. Siccome viviamo in un periodo di anestesia aziendale nostro obiettivo era quello di non anestetizzare il pubblico”. Monica Barbaro aggiunge: “Nelle scene abbiamo avuto la libertà di essere umani“.

Dalla pellicola al vinile

La colonna sonora, interamente interpretata da Timothée Chalamet, uscirà in versione vinile il 24 gennaio e il cd il 28 febbraio. “Aspetto solo l’endorsement di Francesco Totti per la mia interpretazione di Bob Dylan”. Ha dichiarato ‘Timmy’ tifosissimo della Roma. L’ultimo pensiero è sul disastro di Los Angeles: “Non voglio banalizzare quello che sta succedendo a Los Angeles – dice il regista James Mangold – a causa degli incendi. Tantissime persone hanno perso tutto ed è difficile da capire se non si vive lì. Penso che ci vorranno anni prima che Los Angeles torni quella di prima”.

