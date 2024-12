Dolan ha lasciato un'impronta indelebile nel settore della televisione via cavo

Charles Dolan, fondatore di alcune delle più importanti aziende di media statunitensi, tra cui Home Box Office Inc. (HBO) e Cablevision Systems Corp., è morto all’età di 98 anni. Secondo quanto riportato da Newsday, la famiglia ha annunciato sabato che Dolan è deceduto per cause naturali.

Dolan ha lasciato un’impronta indelebile nel settore della televisione via cavo, avendo lanciato HBO nel 1972, Cablevision nel 1973 e il canale televisivo American Movie Classics nel 1984. Nel 1986, ha fondato News 12 a New York City, il primo canale via cavo statunitense con notiziari locali attivi 24 ore su 24.

La vita di Charles Dolan

Nato a Cleveland, Dolan lasciò la John Carroll University, un ateneo nei sobborghi della sua città natale, per intraprendere la sua carriera imprenditoriale. Tra i suoi successi imprenditoriali, Dolan vendette Cablevision alla compagnia europea Altice per 17,7 miliardi di dollari nel giugno 2016.

Dolan ha avuto un ruolo fondamentale anche nel settore dello sport e dell’intrattenimento, detenendo partecipazioni di controllo in società proprietarie di Madison Square Garden, Radio City Music Hall, i New York Knicks e i New York Rangers.

Charles Dolan viveva principalmente a Cove Neck Village, a Long Island, New York. Uno dei suoi figli, James L. Dolan, è stato CEO di Cablevision dal 1995 fino alla vendita nel 2016 e attualmente è presidente esecutivo e CEO di Madison Square Garden Sports Corp., che possiede i Knicks e i Rangers. Un altro figlio, Patrick Dolan, ha riacquistato il controllo del 75% di Newsday Media Group nel 2016, completando l’acquisizione del restante 25% nel 2018.

La famiglia Dolan aveva un patrimonio netto di 5,4 miliardi di dollari al momento della sua morte, secondo Forbes.

Dolan lascia sei figli, 19 nipoti e cinque pronipoti. Sua moglie, Helen Ann Dolan, è deceduta nel 2023.

