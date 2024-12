Anche Britti, Cocciante, Leali e Arisa non saliranno sul palco dell'Ariston

I cantanti big del Festival di Sanremo 2025 sono lievitati da 24 a 30, viste le numerose candidature. Il direttore artistico Carlo Conti ha ammesso di aver ascoltato più di 200 canzoni prima di scegliere gli eletti. Tra gli esclusi non mancano nomi gettonati come Al Bano – che addirittura aveva presentato tre brani (seconda bocciatura consecutiva dopo quella dell’anno scorso di Amadeus) – Arisa, Alex Britti, Amedeo Minghi, Enrico Nigiotti, Madame, Fausto Leali, Riccardo Cocciante, Massimo Di Cataldo, Debora Iurato, Sfera Ebbasta. Non ci sono neanche Blanco e Tiziano Ferro che Conti aveva sperato di avere. Un altro nome che è circolato alla vigilia è quello di Tommaso Paradiso, ma il diretto interessato ha tenuto fede al fatto di non amare il Festival specificando subito di non avere presentato la candidatura. Comunque il record delle esclusioni resta sempre quello dei Jalisse che in un post sui social hanno brindato al 28° ‘no’ consecutivo dal palco sanremese.

I fans speravano di vedere anche Ermal Meta, Irene Grandi, Sfera Ebbasta, Madame, Anna. Nel cast di Conti troviamo nomi per tutti i gusti musicali. Ci sono i big dei giovani, del rap e della trap, come Gaia, Rkomi, Emis Killa, Sarah Toscano, Willie Peyote, Tony Effe, Olly, Shablo feat. Guè, Joshua Tormento, gli esordienti Lucio Corsi e Bresh. Ci sono anche quelli che alimenteranno la polemica, tipo i rapper Fedez e Tony Effe. Sui loro nomi e sui testi delle canzoni che presentano al Festival già Codacons e politici hanno alzato le barricate.

Rispetto all’ultimo Conti sanremese (quello del 2017) ci sono soltanto Elodie e Francesco Gabbani a confermare la presenza. Mentre rispetto all’Amadeus del 2024 ci sono Irama, Rose Villain, The Kolors e Clara. Torna dopo sei anni Simone Cristicchi sul palco dell’Ariston. Nel 2007 vinse con ‘Ti regalerò una rosa’. L’artista ha confessato che erano 5 anni che aveva una canzone nel cassetto. E che si tratta di un testo “molto speciale”.

Per quanto riguarda la vecchia guardia Conti ha scelto le canzoni di Massimo Ranieri e Marcella Bella, ha rispolverato i Modà, Serena Brancale e Coma_Cose. Molto quotato il plotone femminile. Giorgia è tra le favorite per la vittoria finale. Ma Noemi, Francesca Michielin, Rose Villain, Elodie, Gaia e Clara hanno buone chances. Nel gruppo degli outsider per il successo finale Achille Lauro, The Kolors, Rocco Hunt, Irama e Brunori Sas. Altro capitolo la corsa alle co-conduzioni. Finora di certo c’è solo Alessandro Cattelan nella serata finale. I rumors parlano di Annalisa per la prima serata (magari in tandem con Tananai), poi di Damiano David dei Maneskin, Fiorella Mannoia e Big Mama, queste ultime due sempre sensibili a temi sociali.

