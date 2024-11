Stefano De Martino

Affari Tuoi oltre 5.8 mln, This is Me sfiora i 3 mln. Su Rai2 e Rai3 bene Stucky e Chi l'ha visto? Su Rai1 Il doc su Modugno solo 10%

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 27 novembre 2024:

AFFARI TUOI – VOTO 7.5

Nell’access di Rai1 Affari Tuoi di Stefano De Martino raggiunge una media di 5.825.000 spettatori (28.11%). Bene anche Bruno Vespa con Cinque Minuti interessa 4.736.000 spettatori (23.39%)

LA VITA IN DIRETTA – VOTO 7+

Su Rai1 La Vita in diretta di Alberto Matano registra una media super di 2.543.000 spettatori con il 23.04%. Si attesta su livelli ottimali che ottiene regolarmente su Canale 5 Uomini e Donne di Maria De Filippi (2.525.000 spettatori con il 24.96%)

THIS IS ME – VOTO 7

Su Canale 5 This is Me conquista 2.928.000 spettatori con uno share del 21.14% e vince la prima serata. Una conferma per il programma di Silvia Toffanin che all’esordio una settimana fa aveva registrato un ascolto medio di 3.213.000 spettatori con share del 22.24%.

STUCKY – VOTO 7

Su Rai2 la serie Stucky registra una media di 1.427.000 spettatori pari al 7.42% Mentre non tiene lo stesso ritmo la serie a seguire The Bad Guy (368.000 spettatori con il 2.42%).

CHI L’HA VISTO – VOTO 7-

Si conferma su ottimi livelli su Rai3 Chi l’ha visto? che segna 1.492.000 spettatori e il 9.14%. Una settimana fa: 1.567.000 spettatori e il 9.39%

UNA GIORNATA PARTICOLARE – VOTO 6-

Ancora un risultato superiore alla media di un milione per Una Giornata Particolare su La7 (1.084.000 spettatori e il 6.22%). Mercoledì scorso il programma di Aldo Cazzullo era andato meglio: 1.320.000 spettatori e il 7.62%.

LA CORRIDA – VOTO 6-

Sul Nove La Corrida raduna 816.000 spettatori e il 5.6%. Nel dettaglio Amadeus è seguito da 945.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 675.000 spettatori (6.6%) nell’ultima parte Il Vincitore. Il programma di Amadeus mercoledì scorso era andato meglio: 1.132.000 spettatori (6.1%) nella prima parte in onda dalle 21:35 alle 23:19 e 694.000 spettatori (7.2%) nell’ultima parte.

TG3 LINEA NOTTE – VOTO 6+

Su Rai3 TG3 Linea Notte con Monica Giandotti totalizza una media di 468.000 spettatori (6.8% di share).

FUORI DAL CORO – VOTO 5.5

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 614.000 spettatori (4.36%). Una settimana fa il talk di Mario Giordano aveva registrato 697.000 spettatori (4.9%).

DOC DOMENICO MODUGNO – VOTO 5

Su Rai1 il documentario Domenico Modugno: L’italiano che incantò il mondo ha interessato soltanto 1.873.000 spettatori pari al 10.51% di share.

