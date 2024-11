La serie Libera vince la prima serata. Sanremo Giovani paga la messa in onda troppo tardiva

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, martedì 26 novembre 2024:

GRUBER/FLORIS – VOTO 7.5

Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber supera i 2 milioni di media ( 2.042.000 telespettatori, share 9.44%), A seguire sempre su La7 DiMartedì con Giovanni Floris è stato seguito da 1.429.000 telespettatori, share 8.40% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 533.000, 7.88%.

LIBERA – VOTO 7

Su Rai 1 la serie Libera ha registrato una media ascolti di 3.415.000 telespettatori, share 18.8% (nel dettaglio 3.595.000, share 17.92% nel primo episodio e 3.248.000, 19.73% nel secondo). Ha sfruttato bene la scia del traino di Affari Tuoi con Stefano De Martino (5.605.000, 25.91%).

SANREMO GIOVANI – VOTO 6

Su Rai2 Sanremo Giovani con Alessandro Cattelan raccoglie 257.000 spettatori pari al 3.8%. Una settimana era andata maglio: 377.000 spettatori pari al 5.6%. Colpa del calo la messa in onda tardiva. Non si può andare in onda all’una di notte quando a vedere il programma sono maggiormente i ragazzi di età scolastica e universitaria.

GRANDE FRATELLO – VOTO 6-

In calo su Canale 5 il Grande Fratello con Alfonso Signorini che ieri ha registrato 1.825.000 telespettatori, share 13.93%. Una settimana fa 1.987.000 spettatori con uno share del 15.4%

BELVE – VOTO 6-

Su Rai 2 Belve con Francesca Fagnani ha ottenuto una media di 1.216.000 telespettatori, share 7.06%. Una settimana fa – alla prima stagionale – 1.555.000 spettatori pari al 9.1%

E’ SEMPRE CARTABIANCA – VOTO 5

Su Rete 4 non decolla È sempre Cartabianca che ieri ha registrato una media di 576.000 telespettatori, share 3.94%. Una settimana fa era andata meglio con 588.000 spettatori (4.1%). Ieri Bianca Berlinguer non solo ha perso nettamente contro il competitor Giovanni Floris ma è stata superata anche da Rai 3 che con Amore criminale – Storie di femminicidio ha ottenuto 786.000 telespettatori, share 4.13%.

