L'attrice: "In ogni cosa che ho fatto mi sono divertita"

Seconda puntata di Belve, il programma cult Di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 26 novembre, in prima serata su Rai 2. Tra gli ospiti Carmen Di Pietro che svela un lato mai visto. Incalzata dalle domande di Fagnani, l’attrice risponde con sincerità, uscendo dal suo ‘storico’ personaggio, non senza attimi di tensione sugli esordi con i film erotici, sui vantaggi della pensione di reversibilità del defunto marito Sandro Paternostro, fino ai dubbi sulla famosa esplosione in aereo di una sua protesi al seno con Fagnani che punge: “Dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s’è inventata tutto?”.

“Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in volo!”, risponde l’attrice. Nello studio di Belve, emerge una Carmen Di Pietro divertente e ironica che si dice: “fervente cattolica”. ‘Prega ?’, domanda Fagnani. “La sera, dopo aver letto Topolino, dico il Pater…”, “Recita il Pater Nostro? Grazie per la pensione di reversibilità…”, scherza la conduttrice. Di Pietro confessa poi che la sua maggiore trasgressione non è la droga (‘Mai provata per carità’), ma ‘i peccati Di gola’, eppure ha ‘un’ossessione per la palestra’.

Qualche momento di tensione quando Fagnani le fa notare gli inizi della carriera con i film ‘al limite del porno’. “Se lo dice lei”, risponde stizzita Di Pietro. “In ogni cosa che ho fatto mi sono divertita” prosegue l’attrice, che pure non risponde alle domande sulle trame dei film e dice più volte “Non mi ricordo”. L’intervista prosegue su temi a volte surreali, come la sua lotta contro il costo delle buste della spesa al supermercato, a confessioni personali: “Sono single da 10 anni”. A quel punto Fagnani le chiede Di raccontare la storia d’amore con Paternostro, Di 43 anni più vecchio. “Con Sandro è stato il mio amore vero. Non l’ho mai abbandonato e per me Sandro c’è sempre”. Fagnani quindi chiede: “dicono che dopo la morte Di Paternostro non si è mai sposata per non perdere la pensione di reversibilità”. “All’inizio era vero…” risponde ancora innervosita Di Pietro. Grande ilarità quando Carmen Di Pietro rivendica una love story con Maradona “Guardavamo le stelle. Una storia vera” e dice di non aver ceduto alle avance di Sylvester Stallone. “Si piace fisicamente?”, domanda Fagnani. “Sì certo. A 60 anni porto la 40, non è da tutti!”. Di Pietro si definisce ‘coraggiosa’ sia quando “avevo tutti contro” durante il fidanzamento con Sandro Paternostro, sia oggi a Tale Quale show. Fagnani le chiede diretta “qual è il suo talento?”. E lei sembra non scomporsi nel replicare che “non ho un talento particolare”. “Si piace come personaggio che ha costruito?” insiste Fagnani. “Non sono personaggio, sono in effetti così”, prova a replicare lei.

