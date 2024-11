L'Anad prende le distanze dalle critiche alla cantante dopo il servizio di Striscia La Notizia

Le critiche al doppiaggio di Elodie nel film ‘Mufasa: Il Re Leone’, in uscita nelle sale italiane il 19 dicembre, non sono state espresse dalla categoria ma da una sola persona. La presa di distanza arriva dall’Anad all’indomani del servizio di Striscia La Notizia, che ha consegnato il Tapiro d’oro a Elodie – pizzicata a Milano in compagnia del fidanzato Andrea Iannone – dopo le critiche ricevute per il suo doppiaggio di uno dei personaggi principali nel film ‘Mufasa: Il Re Leone’.

“Ma se ancora il film non è uscito? Non mi sono manco accorta delle critiche. Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio”, ha detto la cantante, per poi aggiungere: “Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall’America. Sarà che non capiscono l’italiano? Può essere”.

Oggi sul tema è intervenuta l’Anad, l’Associazione Nazionale Attori Doppiatori, che in una nota ha precisato “che la categoria dei doppiatori non ha mai espresso giudizi di natura collettiva, pubblici o privati, in merito”. L’Anad “diffida altresì dal generalizzare il giudizio dei singoli, trasformandolo strumentalmente in giudizio collettivo”. Critiche pubbliche a Elodie al momento sono state espresse sui social solo da una doppiatrice non legata all’associazione.

