La cantante: "Ma se ancora il film non è uscito? Per giudicare bisogna prima ascoltare"

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Elodie – pizzicata a Milano in compagnia del fidanzato Andrea Iannone – dopo le critiche ricevute per il suo doppiaggio di uno dei personaggi principali nel film “Mufasa: Il Re Leone”, in uscita nelle sale italiane il 19 dicembre.

«I doppiatori dicono che era monotono», commenta l’inviato del tg satirico. «Ma se ancora il film non è uscito? Non mi sono manco accorta delle critiche. Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio», risponde la cantante. E aggiunge: «Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall’America. Sarà che non capiscono l’italiano? Può essere…».

Staffelli poi cambia argomento e le domanda se il nuovo singolo con Tiziano Ferro sia stato fatto perché voleva “toccare ferro” in vista del Festival di Sanremo. «Se ci vuole una botta di culo? Nella vita ne ho avuto abbastanza», scherza Elodie.

Per Elodie si tratta del secondo Tapiro ricevuto in carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

