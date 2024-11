Si chiama Christian Giordano e nella puntata di sabato 16 novembre dello show condotto da Liorni ha indovinato una difficile ghigliottina

È Christian Giordano il primo super campione di questa stagione de “L’Eredità”, il game show, condotto da Marco Liorni, in onda tutti i giorni alle 18.45 su Rai 1. Nella puntata andata in onda sabato 16 novembre, il campione Christian Giordano ha indovinato una difficile ghigliottina con la parola ‘sinistro’ aggiudicandosi così un bottino di ben 160.000 euro, la cifra più alta guadagnata in questa stagione. Christian aveva fatto la sua prima apparizione, nello show prodotto da Banijay Italia, proprio la sera precedente e anche in quell’occasione il suo intuito l’aveva portato a capire che la parola giusta fosse ‘regalo’ e vincere così il montepremi di 45.000 euro.

Chi è il vincitore

Nato a Nocera Inferiore ventinove anni fa, ha vissuto quattro anni in Toscana e attualmente vive e lavora a Potenza dove si è trasferito da circa un anno per riavvicinarsi alla famiglia. Ed è proprio in seno alla famiglia che nasce in lui la passione per “L’Eredità”. E’ con loro, nonostante la distanza, che da casa ogni sera segue il programma. Di professione infermiere Christian lavora in neonatologia e terapia intensiva neonatale, tra i suoi hobby c’è la cucina, dove ama sperimentare replicando piatti tipici della tradizione campana specie i primi. Dopo due vittorie consecutive quali soprese riserva il nuovo campione?

