Il giornalista ospite di Nunzia De Girolamo sabato nell'ultima stagionale di Ciao Maschio

“Come sarebbe oggi Giovanni Terzi se non avesse incontrato Simona Ventura? Devo dire la verità, c’è stato proprio un momento della mia vita, poco prima di conoscere Simona dove è successa una cosa che non mi era mai capitata prima, anche perché io amo la vita sopra ogni cosa. Una sera, facendo i conti con tutti i miei sbagli, gli errori e le cose che ho fatto, sono andato a letto, ho chiuso gli occhi e ho desiderato di addormentarmi e non svegliarmi mai più. Avevo già due figli, quindi volevo proprio dire adesso basta, portami via”.

Risponde così il giornalista Giovanni Terzi alla domanda di Nunzia De Girolamo all’ultima puntata stagionale di ‘Ciao Maschio’. La confessione di Terzi, arriva nell’intervista concessa alla De Girolamo: “Simona mi ha salvato la vita. Quindi cosa sarei senza lei adesso non lo so, ma sicuramente posso dire che non sarei felice come adesso. Se io sono permaloso, la fortuna mia è avere a fianco una donna che, anche non lo sa, ma è molto più permalosa di me”.

