Trovato senza vita in casa, si esclude l'omicidio: secondo i media locali avrebbe lasciato un biglietto

Trovato morto nella sua casa di Seul Song Jae-lim, modello e attore sudcoreano noto per i suoi ruoli nei film drammatici ‘Moon Embracing the Sun’ e ‘Queen Woo’. L’artista aveva 39 anni. I funzionari della stazione di polizia del distretto di Seongdong non precisato la causa della morte. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando fonti anonime della polizia, ha comunicato il ritrovamento di un biglietto a casa di Song, scoperto martedì da un amico che era andato a pranzo con lui, e che non c’erano segni di effrazione o che facciano pensare ad un omicidio.

Song Jae-lim, la carriera

Song ha fatto il suo debutto con il film del 2009 ‘Attrici’ ed è arrivata la popolarità dopo aver interpretato una guardia reale nel film di successo televisivo del 2012 ‘Moon Embracing the Sun’, un dramma fantasy sulla storia d’amore tra un re coreano medievale e una sciamana. È apparso anche nel reality show delle celebrità ‘We Got Married’ nel 2014 e ha avuto un ruolo secondario nel dramma in streaming di quest’anno ‘Queen Woo’, un altro dramma fantasy sulle violente lotte di potere tra i reali in un antico regno.

