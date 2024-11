Stefano De Martino

Vanno forte su Canale 5 Amici e Verissimo. Partenza sprint per L'Eredità. Pochi intimi per la Maratona di New York

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, domenica 3 novembre 2024:

AFFARI TUOI – VOTO 8

Dopo la pausa del sabato sera per fare posto a Ballando con le stelle, Affari Tuoi con Stefano De Martino torna in fascia access con una media super: 5.494.000 spettatori e 27% di share.

L’EREDITA’ – VOTO 7.5

Partenza sprint per Marco Liorni con la sua L’Eredità su Rai1: 4.041.000 spettatori pari al 22.8%. Stacca nettamente il competitor La Ruota della Fortuna su Canale5: 3.143.000 spettatori (18.1%).

AMICI DI MARIA DE FILIPPI – VOTO 7.5

Amici di Maria De Filippi raggiunge una media di 3.034.000 spettatori pari al 24.8%. Una settimana fa con l’ospitata di Amadeus aveva registrato 3.010.000 spettatori pari al 24.9%.

LINEA VERDE – VOTO 7

Linea Verde su Rai1 ha interessa una media di 2.585.000 spettatori con il 22.2%

L’ARCA DI NOE’ – VOTO 6.5

Su Canale 5 L’Arca di Noè registra una media di 2.490.000 spettatori pari al 18.5% di share.

VERISSIMO – VOTO 6.5

Per il programma Verissimo di Silvia Toffanin 2.208.000 di media spettatori pari al 20.4% nella prima parte, 2.475.000 spettatori pari al 19.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

DA NOI A RUOTA LIBERA – VOTO 6.5

Buona performance per il programma di Francesca Fialdini che si avvicina alla media di Domenica In (15%) ottenendo 1.771.000 spettatori con il 13.3% di share.

CHE TEMPO CHE FA – VOTO 6.5

Che Tempo Che Fa ottiene una media di 1.952.000 spettatori, con il 9.8%. In crescita rispetto a una settimana fa, domenica scorsa aveva ottenuto 1.683.000 spettatori con l’8.2%

LE IENE – VOTO 6+

Le Iene si confermano intorno al 10% di share: 1.234.000 spettatori con il 9.4% ieri sera mentre domenica scorsa avevano registrato una media di 1.221.000 spettatori con il 9%.

REPORT – VOTO 6

Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.412.000, 6.90%, e nel programma 1.659.000, 8.93%. In calo rispetto alla prima stagionale di una settimana fa (2.643.000 spettatori pari al 13.8% di share ).

MARATONA DI NEW YORK – VOTO 5

La Maratona di New York in diretta su Rai2 non va oltre 371.000 spettatori appassionati pari al 3.4% di share.

