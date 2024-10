Federica Sciarelli

Su Real Time vanno forte 'Casa a prima vista' e 'Matrimonio a prima vista' : 'Il Paradiso delle Signore' supera il 20% di share

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 30 ottobre 2024:

CASA A PRIMA VISTA – VOTO 7.5

Su Real Time Casa a prima vista va forte nella fascia access prime time. Anche ieri con una media di 819.000 spettatori e 4% di share ha fatto meglio di Amadeus con Chissà chi è (580.000 e 2,78%) e va molto vicino agli ascolti di ‘4 di sera’ su Rete 4 (910.000 telespettatori, share 4,50% nella prima parte e 775.000, 3,70% nella seconda).

IL PARADISO DELLE SIGNORE e UN POSTO AL SOLE – VOTO 7.5

Le ormai tradizionali soap opera della Rai continuano ad andare fortissimo. Ieri Il Paradiso delle Signore ha raggiunto una media di 1.540.000 spettatori e 20,32% di share. Sempre in auge anche Un posto al sole su Rai3 che registra in fascia access una media di 1.419.000 spettatori e 6,8% di share.

CHI L’HA VISTO? – VOTO 7

Il programma Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli su Rai3 non invecchia mai e non perde colpi. Anche ieri sera ascolti super: 1.640.000 la media spettatori e 10,46% di share.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA – VOTO 7

Su Real Time Matrimonio a prima vista con una media di 614.000 spettatori con il 3,3% di share conferma di avere al seguito molti appassionati. E tiene banco anche in prima serata contro le reti generaliste. Ieri ha fatto meglio di Tv8 e Nove, andando molto vicino al risultato di Rete4.

STORIE ITALIANE e VITA IN DIRETTA VOTO 7

Oltre a Chi l’ha visto? altri programmi Rai che si occupano di cronaca vanno forte e superano il 20% di share. Al mattino su Rai1 Storie Italiane con Eleonora Daniele nella prima parte registra 745.000 spettatori di media (20,41% di share) e nella seconda 821.000 (21,40%); Nel pomeriggio di Rai1 La vita in diretta con Alberto Matano 2.076.000 spettatori con il 20,63% di share.

TG3 LINEA NOTTE – VOTO 6.5

Quando il traino di Rai3 funziona e lascia la linea con una dote di ascolti, tipo ieri sera con Chi l’ha visto? anche Tg3 Linea Notte raggiunge media di spettatori e share soddisfacenti (504.000 e 8,13%). Ieri sera dopo il doc Ciao, Marcello Mastroianni l’antidivo (399.000 telespettatori, share 2,25%) e dopo A Casa di Maria Latella (160.000 spettatori, 1.2%), Tg3 Linea Notte ha totalizzato soltanto 150.000 spettatori (2.2%).

STUCKY – VOTO 6.5

Su Rai 2 la serie tv Stucky ha ottenuto 1.525.000 telespettatori, share 8%. A riprova che quando le serie tv sono fatte bene anche Rai2 fa ascolti buoni e non come quelli tanto discussi di L’Altra Italia che ha toccato il fondo con lo 0,9% di share o Se mi lasci non vale che al massimo raggiunge il 2%.

UNA GIORNATA PARTICOLARE – VOTO 5.5

Scende sotto il milione di spettatori di media Una giornata particolare, il programma di La7 condotto da Aldo Cazzullo. Mercoledì scorso, il 23 ottobre, Una giornata particolare ha ottenuto 1.217.000 telespettatori, share 7.2%. Mentre la settimana ancora prima, il 16 ottobre 2024, aveva raggiunto 1.046.000 spettatori e il 6.4%. Il 9 ottobre, al debutto della nuova edizione, il risultato migliore: 1.199.000 spettatori e il 7.3%.

FUORI DAL CORO – VOTO 5.5

Su Rete 4 Fuori dal coro su Rete 4 scende sotto il 5% di share, facendo registrare una media di 667.000 telespettatori, share 4,96%. Mercoledì scorso il programma di Mario Giordano aveva ottenuto un netto di 833.000 telespettatori, share 6.1%. Mentre la settimana ancora prima, il 16 ottobre 2024, aveva raggiunto una media di 784.000 telespettatori, share 5,86%.

