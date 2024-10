La giornalista a Striscia la Notizia: "Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio"

Dopo averlo dato a Francesco Totti, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Marialuisa Jacobelli, giornalista pizzicata dai fotografi di Gente mentre entrava e usciva da un albergo di Roma a poca distanza di tempo dall’ex capitano della Roma.

“Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio”, commenta Jacobelli in riferimento alla presunta liaison con Totti. E, quando l’inviato le chiede se si rimangia di aver alluso dichiarando che “due più due fa quattro…”, la giornalista aggiunge: “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare”. Se non è successo niente, perché non parla? Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata