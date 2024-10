Diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Marco Maria Durante, candidato al David di Donatello e vincitore di un Nastro d’Argento

Il mito di Sophia Loren è stato celebrato lunedì sera a Washington con la proiezione di ‘Sophia!’, il documentario diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Marco Maria Durante, presidente di LaPresse, candidato al David di Donatello e vincitore di un Nastro d’Argento. La serata organizzata dal Comites di Washington DC, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura, ha raccolto nell’auditorium dell’ambasciata d’Italia una folla di spettatori che hanno rivissuto o, nel caso dei più giovani, apprezzato per la prima volta, la vita, l’ascesa verso il successo e i trionfi sullo schermo della più iconica tra le attrici italiane.

Ospite d’onore il produttore Durante, che ha raccontato alla platea alcune fasi della realizzazione del film. “Sophia non volle tagliare nulla, non chiese di cambiare nulla”, ha detto Durante ricordando la proiezione nella quale la Loren assistette per la prima volta al documentario sulla sua vita. “Il nostro è un rapporto di amicizia dal quale è nato un documentario unico“, ha detto ancora il presidente di LaPresse. ‘Sophia!’ è stato trasmesso in Italia lo scorso settembre su Rai 3, in occasione dei 90 anni dell’attrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata