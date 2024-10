Le immagini della cerimonia all'Università Iulm

L’Università IULM ha celebrato oggi Giulio Rapetti, in arte Mogol, icona della musica italiana, conferendogli il Master ad honorem in “Editoria e produzione musicale”. La cerimonia si è tenuta nell’Auditorium IULM 6, con la laudatio del Prof. Stefano Lombardi Vallauri.

Al termine della cerimonia, un omaggio musicale ha ripercorso le tappe del sodalizio Mogol-Battisti, con brani come “Un’avventura”, “Il mio canto libero” e “La canzone del sole”. Con una carriera iniziata a Sanremo nel 1961 e una vita dedicata alla musica e alla cultura, Mogol ha fondato progetti come la casa discografica Numero Uno e il CET in Umbria, guadagnandosi anche due candidature al Premio Nobel per la letteratura.

(Photo Alessandro Cimma/Lapresse)

