L'attore è protagonista di 'Modì', il film diretto dalla star di Hollywood

Riccardo Scamarcio, ospite in studio a ‘Che Tempo Che Fa’ insieme a Johnny Depp, racconta l’emozione di aver lavorato con Al Pacino sotto la regia della star di Hollywood nel film ‘Modì’. “In italiano si dice ‘è una botta di...’. Neanche nelle più rosee aspettative, io ho detto è uno scherzo? Fino a quando non sono arrivato a Budapest e non abbiamo battuto il primo ciak…”, esordisce l’attore pugliese intervistato da Fabio Fazio su canale Nove.

“Il punto nodale della questione è stato che Johnny per quasi tutto il film ha riscritto le scene e i dialoghi e dovevamo impararli giorno per giorno. Il paradiso, perché io manco quell’altro avevo imparato: ma a tutto c’è un limite, c’erano 27 pagine e avevamo un’ora per impararle, sia io che Al”, ha raccontato Scamarcio. In studio con i due attori c’era anche la collega Antonia Desplat.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata