L'attore si è spento per complicazioni cardiache dopo una lunga battaglia contro il Parkinson

E’ morto a 67 anni l’attore Michael Newman, tra i protagonisti della serie cult Baywatch. Secondo quanto riporta il magazine People, Newman era malato di Parkinson dal 2006. L’amico intimo di Newman, Matt Felker, che ha diretto la recente docuserie di ‘After Baywatch: Moment in the Sun’, ha rivelato che l’attore è morto “per complicazioni cardiache” la sera di domenica 20 ottobre “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”. “Ho visto Mike l’ultima volta che era cosciente e mi ha guardato e, nel suo tipico stile, ha detto: ‘Sei arrivato giusto in tempo’”, racconta Felker a People.

Bagnino e pompiere nella vita reale

L’attore, nato a Los Angeles, è diventato famoso negli anni ’90 nel ruolo del bagnino Mike ‘Newmie’ Newman nella serie Baywatch. Era l’unico membro del cast della serie che lavorava come bagnino anche nella vita reale. È apparso in 150 episodi della serie, andata in onda dal 1989 al 2001, risultando l’attore di Baywatch con più presenze dopo David Hasselhoff. Newman era anche un pompiere a tempo pieno e ha mantenuto il suo lavoro alla caserma dei pompieri durante le riprese dello show. Quando la serie è terminata, ha continuato a fare il pompiere fino al suo ritiro dopo 25 anni.

L’impegno nella lotta contro il Parkinson

La star della serie tv ha trascorso gli ultimi anni della sua vita raccogliendo fondi per la ricerca contro il Parkinson con la Michael J. Fox Foundation. Parlando con People ad agosto, Newman aveva spiegato che sperava “che il racconto della mia storia personale portasse consapevolezza dell’importanza di trovare una cura per il Parkinson”. E sulla sua battaglia contro la malattia aveva aggiunto: “Questa malattia terminale mi ha concesso molto tempo per pensare, cosa che forse non volevo, ma mi ha portato saggezza”. “Il mio corpo è cambiato così lentamente che non me ne accorgo quasi, eppure mi viene costantemente ricordato che il Parkinson è ormai diventato il centro della mia vita“, aveva osservato durante la promozione di After Baywatch: Moment in the Sun.

