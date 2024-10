Al Palazzo dello Sport, il cantautore romano fa cantare e ballare migliaia di fans

L’abbraccio del Palazzo dello Sport di Roma ha accompagnato l’ultima tappa del tour di Alex Britti. Per 2 ore e mezza il cantautore romano ha ripercorso la sua trentennale carriera artistica, includendo in scaletta tutti i suoi brani più celebri, entrati a pieno titolo nella storia della musica popolare italiana.

Ad accendere l’urlo delle migliaia di fans sono state le note di Gelido, brano che nonostante i suoi 26 anni risulta ancora oggi di grandissima attualità, rinvigorita dagli straordinari assoli di chitarra che Britti regala praticamente ad ogni brano.

Sul palco con lui, la band che lo ha accompagnato per tutte e 30 le date del tour in giro per l’Italia: Matteo Pezzolet al basso; Matteo Morini, alla batteria; Giacomo Voltekker alle tastiere; quindi le due coriste, Anna Laura Alvear e Francesca Carbonelli.

Tra i momenti più particolari della serata, l’esibizione su un divano portato al centro del palco – a voler ricreare l’atmosfera delle ‘chitarrate’ tra amici, a casa – durante la quale svela l’origine di uno dei suoi brani più celebri, “Mi piaci”, “dedicata – dice – all’ex ragazza str…ana di un mio caro amico“; quindi un omaggio alla sua città, con le corde della sua chitarra che vibrano a creare una suggestiva “Roma non fa la stupida stasera“.

Il viaggio in musica di Britti è ricco di pietre miliari del suo cammino: da “Oggi sono io” a “Una su un milione”, da “Piove” a “Bene così” e tante altre, che fanno ballare e cantare il pubblico del Palazzo dello Sport. Tra un brano e l’altro le parole sempre gentili di Britti ai suoi fans, tra cui tanti giovanissimi. A loro il cantautore si rivolge ringraziandoli, e osservando: “Tanti di voi non erano neanche nati quando uscivano alcune di queste canzoni. E questo fa veramente piacere”.

Quindi il gran finale, con Alex che accoglie sul palco l’amico Gabriele “Dado” Pellegrini, con cui si scatena sulle note di “7000 caffè” e “Portami a ballare”.

