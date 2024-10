La figlia di Enrico sulla pellicola con protagonista Elio Germano: "Sono emozionata"

“Sono emozionata perché per la prima volta vediamo papà interpretato da una grande persona e da un grande attore (Elio Germano, ndr). Io all’epoca in cui è ambientato il film ero già grande e ora mi aspetto di rivedere quegli anni, di vedere la passione, la dedizione e la identificazione totale con la causa”. Così a LaPresse Bianca Berlinguer, figlia di Enrico, presente alla Festa del Cinema di Roma per la proiezione in anteprima il film di Andrea Segre ‘Berlinguer, la grande ambizione’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata