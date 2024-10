Il fondatore dei Pink Floyd sbotta durante il match e sui social invita a boicottare lo Stato ebraico

“Vergogna, vergogna Italia!”. Inizia con queste parole il video postato da Roger Waters sul suo profilo Instagram. Il fondatore dei Pink Floyd attacca la nazionale italiana poco prima dell’inizio del match di Nations League contro Israele che si è giocato giovedì sera a Udine: “Non dovete giocare a calcio contro Israele, sono uno Stato di paria”, dice Waters.

“Nessuno di noi dovrebbe avere niente a che fare con loro finché non torneranno a far parte dell’umanità e accetteranno l’idea dei diritti umani universali per i nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo e questo significa anche tutti i nostri fratelli e sorelle tra il Giordano e il mare Mediterraneo”. Il cantautore, subito dopo, spegne il televisore: “Non riesco a guardare oltre”, conclude.

