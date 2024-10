La cantante gospel e soul lottava contro l'Alzheimer. Si esibì con star come Aretha Franklin ed Elvis. Nel 2012 pianse la tragica scomparsa della figlia

E’ morta a 91 anni Cissy Houston, cantante soul e gospel oltre che mamma di Whitney Houston. Cissy Houston si è spenta nella sua casa nel New Jersey circondata dall’affetto dei suoi cari. Lottava contro l’Alzheimer ed era in cura in una clinica, secondo quanto fatto sapere dalla sua nuora Pat all’Associated Press. Nella sua lunga carriera, Cissy Houston ha vinto due Grammy e si è esibita con star del calibro di Aretha Franklin ed Elvis Presley. “I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Perdiamo la matriarca della nostra famiglia”, ha detto Pat Houston. “Cissy è stata una figura forte e imponente nelle nostre vite. Una donna di profonda fede e convinzione, che si preoccupava molto della famiglia e della comunità. La sua carriera di oltre sette decenni nella musica e nell’intrattenimento rimarrà nei nostri cuori”.

Il successo con ‘The Sweet Inspirations’

Houston faceva parte di un gruppo gospel di famiglia prima di sfondare nella musica popolare negli anni ’60 come componente della band The Sweet Inspirations insieme a Doris Troy e a sua nipote Dee Dee Warwick. Il gruppo cantò come corista per diversi cantanti soul tra cui Otis Redding, Lou Rawls e The Drifters e si esibì insieme a Dionne Warwick ed Elvis Presley. Del suo rapporto con Elvis ne parlò anche nella sua biografia ‘Hot Sweet the Sound’ pubblicata nel 1998. “Alla fine del nostro lavoro con lui, mi diede un braccialetto con inciso il mio nome all’esterno. All’interno del braccialetto aveva inciso il suo soprannome per me: Squirrelly”. The Sweet Inspirations entrarono nella top 20 delle classifiche con il loro singolo soul-rock ‘Sweet Inspiration’. Il gruppo apparse inoltre in ‘Brown Eyed Girl’ di Van Morrison e cantò i cori per The Jimi Hendrix Experience nella canzone ‘Burning of the Midnight Lamp’ nel 1967. Dopo il successo del gruppo e quattro album insieme, Houston lasciò The Sweet Inspirations per intraprendere una carriera da solista. Registrò più di 600 canzoni nel corso della sua carriera. Cissy guidò per decenni il coro di 200 membri Youth Inspirational Choir presso la New Hope Baptist Church di Newark, dove sua figlia Whitney cantava da bambina.

Il legame con Whitney

La stessa Whitney fece il suo debutto in tv insieme alla mamma cantando un medley di successo di Aretha Franklin in “The Merv Griffin Show”. Cissy Houston

partecipò come corista al primo album omonimo e multi-platino di Whitney Houston. Mamma e figlia duettarono anche in ‘I Know Him So Well‘, brano del celebre disco ‘Whitney’ del 1987. Si esibirono insieme in molti concerti, nel film ‘Uno sguardo dal cielo’ del 1996 e anche nel video che accompagnò uno dei più grandi successi di Whitney della metà degli anni ’80, ‘Greatest Love of All‘. Fu girato proprio come un omaggio madre-figlia e si concluse con una gioiosa Whitney che scendeva dal palco dell’Apollo Theater di Harlem per abbracciare Cissy.

La tragica scomparsa della figlia

Dopo la tragica scomparsa di Whitney, trovata morta in una vasca da bagno a Beverly Hills l’11 febbraio 2012, Cissy accusò il marito Bobby Brown per avere consentito che la droga entrasse così “in profondità” nella vita della figlia. Brown riconobbe i suoi problemi di droga ma liquidò con disprezzo le considerazioni di Cissy in un’intervista del 2016 con Larry King. Nel 2015, un nuovo lutto colpì Cissy Houston quando la nipote Bobbi Kristina Brown, unica figlia di Bobby Brown e Whitney Houston, fu trovata priva di sensi in una vasca da bagno, trascorse mesi in coma e morì all’età di 22 anni. Cissy era la più giovane di 8 figli. Negli anni ’50 fu brevemente sposata con Freddie Garland e dalla loro relazione nacque Gary Garland, poi giocatore di basket in Nba con i Denver Nuggets. Dal matrimonio con John Russell Houston nacquero altri due figli, Whitney e Michael, e la loro relazione durò dal 1959 al 1990.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata