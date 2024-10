Il comico, in un'intervista al Corriere della Sera, commenta le parole del Molleggiato che da anni non risponde alle sue chiamate

“Rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tanti divertimenti insieme”. Teo Teocoli commenta così, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, le parole pubblicate sui social da Adriano Celentano in replica all’accusa del comico, suo amico di vecchia data, di essere ‘scomparso’. “Se non rispondo è perché ti voglio bene”, aveva scritto il Molleggiato in un post su Instagram dopo che Teocoli aveva rivelato che erano anni che Celentano non rispondeva più alle sue chiamate.

Teocoli, Celentano e il ruolo di Claudia Mori

Teocoli nell’esprimere il suo sconcerto tira in ballo il ruolo della moglie dell’artista, Claudia Mori. “Lei fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto”. E ha citato il flop del programma ‘Adrian’: “Una trasmissione disgraziata”. Celentano aveva chiesto a Teocoli di interpretarlo, non di imitarlo, per presentare il film e il comico nonostante alcune perplessità aveva accettato. Il progetto poi naufragò. “Che cosa mi manca di più? L’amicizia. Non si può chiamare abitudine, ma eravamo abituati ad incontrarci. Certo nel tempo sempre meno, lui stava a Galbiate, non veniva spesso a Milano”, spiega Teocoli.

La risposta social di Celentano a Teocoli

“Ciao Teo, ma…cos’è questa storia…? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE!…Come fai a non capirlo…? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristico anch’io”, ha scritto ironico Celentano in post pubblicato pochi giorni fa. Un messaggio che è stato tutt’altro che conciliante e che si chiudeva con la frase: “Chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo”.

