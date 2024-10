Il cantautore ha festeggiato 74 anni con un concerto a Milano

(LaPresse) Renato Zero ha festeggiato 74 anni lunedì sul palco dell’Unipol Forum alle porte di Milano con una megatorta, come testimoniano i video sui social dei fan. Il cantautore romano ha celebrato il compleanno durante uno dei tre show milanesi di ‘Autoritratto – I concerti evento’. L’avventura live prosegue mercoledì 2 ottobre sempre al Forum, per poi toccare i palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.

