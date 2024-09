L'artista scherza con Amadeus durante la prima puntata dello show in onda sul Nove

Durante la registrazione del “Suzuki Music Party“, lo show musicale prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, che andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove, Lazza scherzando con Amadeus dei suoi occhiali ha detto: “Scusami gli occhiali ma sono in mezzo ad un periodo di ore piccole, in mezzo a un trasloco, in mezzo a un po’ di cose…c’ho un’occhiaia proprio brutta”. E alla domanda del conduttore “Quando tu eri un ragazzo e sognavi di fare musica o cominciavi a fare musica, avresti mai immaginato di arrivare come sei oggi?” ha risposto: “Da ragazzino il mio interesse principale era quello di farmi sentire, speravo di riuscire a mantenermici con quello che faccio. Diciamo che sono andato di gran lunga oltre quello che speravo di fare. Poi ti dico, adesso col fatto che sto diventando papà con il senno di poi anche delle cose materiali mi frega poco… va già più che bene così”.

