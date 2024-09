Il comico, che torna sul Nove con "Fratelli di Crozza", nei panni dell'ex ministro dell'Interno ironizza sul processo di Palermo

Maurizio Crozza veste in panni di Matteo Salvini e commenta la vicenda Open Arms. Il comico, in attesa della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda da venerdì 27 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+, ironizza sul processo in cui è imputato il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno: “Io sono Matteo Salvini e sono colpevole, arrestatemi! Sono colpevole di essere schiavo dei sondaggi, chiudetemi in cella a pane e acqua, a salame e nutella… sono già passato da martire?”, dice il finto Salvini.

