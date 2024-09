L'attore si è dichiarato colpevole ma non è stato condannato

(LaPresse) L’attore e regista australiano Simon Baker, noto soprattutto per il ruolo di Patrick Jane nella serie drammatica della CBS “The Mentalist”, è comparso in tribunale a Mullumbimby dove è accusato di guida in stato di ebbrezza. Il 55enne si è dichiarato colpevole, dopo essere stato trovato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite legale dello 0,05% nei pressi di casa sua. Il magistrato Kathy Crittenden ha riconosciuto che Baker era pentito e che difficilmente avrebbe guidato di nuovo dopo aver bevuto, così lo ha rilasciato con una cauzione di nove mesi per buona condotta, senza registrare alcuna condanna. L’attore, intanto, ha completato un programma di riabilitazione per i trasgressori del traffico, ha dichiarato la corte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata