I giudici di X Factor, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro, insieme alla conduttrice Giorgia, hanno partecipato questa mattina a un evento in stazione centrale a Milano per lanciare la nuova edizione del programma di Sky. Nell’occasione è stato anche presentato uno speciale Frecciarossa 1000 livreato, dove i giudici hanno messo le loro firme. Nei prossimi mesi, il treno sarà “in viaggio con la grande festa della musica” per tutto il territorio nazionale e accompagnerà i giudici e i 4 finalisti a Napoli per la serata finale del 5 dicembre. X Factor tornerà in prima serata su Sky dal 12 settembre.

