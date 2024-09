Show sotto lo stadio del rapper con ospiti Sfera Ebbasta e Ghali

Lazza lo aveva annunciato nei giorni scorsi ed è andato sold out in pochissimi minuti: prodotto da Vivo Concerti e allestito ai piedi dello Stadio San Siro, a Milano, è andato in scena giovedì sera il ‘Locura Opera N.1‘, evento live che ha radunato migliaia di fan, accorsi per seguire da vicino e condividere con il rapper meneghino i primissimi passi del suo nuovo progetto.

Lazza ha regalato in anteprima otto dei nuovi brani dell’album ‘Locura’, arrangiati ed eseguiti per l’occasione dall’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, con accompagnamento al pianoforte del Maestro Aleksander Zielinski. Sul palco due ospiti speciali che hanno duettato con ‘The Lazzinho‘: Sfera Ebbasta e Ghali. L’evento è stato trasmesso in diretta su YouTube, seguito oltre 60 mila spettatori. Al termine del mini-show Lazza ha annunciato dal palco l’uscita dell’album svelandone la data e dando ufficialmente il via anche al pre-order: ‘Locura’ sarà fuori venerdì 20 settembre per Island Records. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

