La protagonista sarà la soprano Marina Medici, al suo debutto assoluto nel ruolo di Cio Cio-san

In occasione del 70° Festival Puccini, Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio, ospita la tragedia ‘Madama Butterfly’. Lo spettacolo, già andato in scena il 31 agosto, si ripeterà il 7 settembre e avrà come protagonista la soprano Marina Medici al suo debutto assoluto nel ruolo di Cio Cio-san. La cantane lirica, classe 1987, è nata a Sukhumi, in Georgia, e ha studiato al conservatorio di Mosca. Nella sua carriera ha già preso parte a numerose opere e vinto diversi concorsi internazionali.

A fianco a Medici si esibiranno altri artisti come Anna Maria Chiuri nel ruolo di Suzuki, Vincenzo Costanzo nei panni di B. F. Pinkerton, Sergio Bologna nel ruolo di Sharpless e Manuel Pierattelli in quello di Goro. La regia è affidata a Vivien Hewitt, i costumi a Regina Schrecker mentre il maestro concertatore e direttore d’orchestra è Jacopo Sipari di Pescasseroli.

