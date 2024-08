Il conduttore ha poi chiamato in causa Paolo Bonolis: "Ha aperto strada di conduzione di questo programma molto creativa"

“Cercherò di trovare la mia strada senza emulare nessuno”. Così Stefano De Martino durante la conferenza stampa di presentazione di Affari Tuoi in onda su Rai 1 dal 2 settembre alle 20:40. “Ho sentito Amadeus. Mi ha dato dei consigli. Spero porti bene a tutti e due come già accaduto quando lui ha lasciato ‘Stasera tutto è possibile’ e sono subentrato io. Poi lui ha fatto Sanremo con 5 Festival”, ha aggiunto il conduttore che poi cita Paolo Bonolis: “Per me lui ha aperto la strada di una conduzione di questo programma molto creativa”.

