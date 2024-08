E' morta all'età di 94 anni

(LaPresse/Ap) – Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 94 anni l’attrice americana Gena Rowlands, nota soprattutto per aver recitato nei film del regista e suo primo marito John Cassavetes. La notizia è stata confermata dal figlio Nick Cassavetes – anche lui regista, con cui Rowlands lavorò in ‘The Notebook’. TMZ ha riferito che Rowlands è morta mercoledì nella sua casa di Indian Wells, in California. Nel corso della sua carriera Gena Rowlands è stata candidata 2 volte al premio Oscar mentre ha vinto 4 Emmy e due Golden Globe, nel 1975 e nel 1988. Ha inoltre vinto l’Orso d’argento a Berlino nel 1977. Nel 2016 ha ricevuto l’Oscar alla carriera. Resteranno nella storia del cinema le sue interpretazioni in film come “A Woman Under the Influence”, “Gloria” e “Faces”.

