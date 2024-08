Il rapper è stato male durante il volo che lo portava a Gallipoli, dove si sarebbe dovuto esibire ieri sera

Nuovi problemi di salute per Fedez. In un post sulla sua pagina Instagram è stato reso noto che il rapper non è stato bene durante il volo che lo portava a Gallipoli, dove ieri sera si sarebbe dovuto esibire al Praja. Fedez è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto, specifica la nota dello staff, ed ora – secondo Radio Norba – è ricoverato all’ospedale di Brindisi. Il rapper era stato ricoverato a Milano solo 20 giorni fa.

Fedez arrivato con dolori addominali, dimesso su sua richiesta

Ieri alle 22.29 Fedez è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Antonio Perrino, con un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. Stando a quanto si apprende dalla Asl di Brindisi, “è stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici”. Il rapper alle “3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata