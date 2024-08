L'attrice di 'Beverly Hills 90210' ha avuto cinque figli dal suo ex compagno Dean McDermott

Le spese per fare studiare i propri figli non sono facili da sostenere. Nemmeno per Tori Spelling, che scherzando nel corso del suo podcast “missSPELLING” ha detto di essere pronta ad aprire un profilo OnlyFans per mandare al college i suoi cinque figli.

L’attrice di ‘Beverly Hills 90210’ ha avuto cinque figli dal suo ex compagno Dean McDermott: Liam, 17 anni, Stella, 16, Hattie, 12, Finn, 11, e Beau, 7. I due si sono separati nel 2023.

