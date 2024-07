L'attore ha partecipato a un appuntamento del ciclo di salotti condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi

Inaugura la quinta edizione de La Terrazza della Dolce Vita, il ciclo di salotti all’aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini. Lino Banfi ha raccontato la sua amicizia con il Papa: “L’amicizia con Papa Francesco sta crescendo. Ci siamo sentiti qualche giorno fa per il mio compleanno. Gli ho scritto sua Santità e lui mi ha risposto “Ciao”. Dice che sono il nonno d’Italia e io l’ho corretto, ora sto diventando bisnonno. Allora lui mi ha definito bisnonno d’Europa. È una promozione.”

L’edizione del 2024 si apre con Lino Banfi e la figlia Rosanna Banfi. Padre e figlia hanno un rapporto stupendo e lei scherza sulla sua pigrizia: “Lui non fa un passo, non è un tipo molto sportivo, ma ha le gambe fortissime e non ho idea di come sia possibile”. Non mancano i momenti teneri, Lino ha raccontato di quando ha comunicato a La Vita in Diretta del tumore al seno della figlia: “Ho telefonato a Rosanna mentre andavo al programma le ho detto che forse avrei raccontato del cancro. Lei mi ha detto che poteva essere un modo per sensibilizzare e dare forza a chi sta lottando contro una grave malattia. Dopo l’intervista ho chiesto al conduttore se potevo fare un saluto e invece di salutare ho detto che mia figlia aveva il cancro”.

Nella cornice del Grand Hotel, molto cara a Fellini, Lino ci ha omaggiati con una lettera nella quale il regista riminese si complimenta del libro scritto da Banfi, un racconto comico del mondo dello spettacolo: “È stato bello ricevere questa lettere e tenerla per me per molti anni”. Lino Banfi ha anche risposto alle domande del web. Alla domanda di un utente ha raccontato: “Il film Difetto di famiglia è stato visionato a Hollywood e Al Pacino e Robert De Niro reciteranno al posto mio di Nino Manfredi. De Niro sarò me”.

