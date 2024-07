L'attrice ha promosso il kolossal 'Those About to Die' alla più grande convention mondiale sulla cultura pop americana

Gabriella Pession è arrivata a San Diego per un evento importante, il COMIC-CON 2024, la più grande convention mondiale sulla cultura pop americana. L’occasione è quella di promuovere il kolossal “Those About to Die”, il dramma epico romano di cui è protagonista — con Anthony Hopkins, Iwan Rheon, Dimitri Leonidas.

L’attrice italiana che nella serie interpreta Antonia, una donna strepitosa e al con tempo spietata, si è presentata al pubblico e ai media con un outfit molto glamour firmato Simone Rocha. Corpino e gonna midi in satin rosso della collezione primavera/estate 2024 (Leitmotiv dell’intera collezione sono i fiori), borsa tote egg con perle e zoccolo sirena.

